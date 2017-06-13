Аналитики назвали сумму среднего чека россиянина в магазине

По информации исследовательского холдинга Romir, в мае средний чек за один поход в магазин составлял 512 рублей.

В мае в России средний чек после одного похода в магазин составил 512 рублей. Об этом сообщает исследовательский холдинг Romir.

«Тренд снижения среднего чека в мае продолжился. И если четыре первых месяца года средний чек терял ежемесячно по 2-3 рубля, то в мае же эта динамика усилилась, и чек похудел сразу на 12 рублей или -2,3% относительно апрельского значения. По сравнению с маем прошлого года чек прибавил 25 рублей или 5%, что превосходит годовую инфляцию в 4,1%», — говорится в сообщении холдинга.

По информации холдинга, сумма чека снизилась, в первую очередь, из-за возврата россиян к стратегии интенсивного шопинга. В мае жители страны чаще ходили по магазинам в поисках более выгодных предложений. В итоге получилось так, что в каждой торговой точке покупатели единоразово платили меньше, а за весь месяц в конечном счёте потратили больше.