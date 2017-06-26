Антирекорд по кассовым сборам установили пятые «Трансформеры»

За минувшие выходные картина заработала лишь 69,1 млн долларов в американских кинотеатрах.

За первые выходные проката фильм «Трансформеры: Последний рыцарь» установили антирекорд по кассовым сборам на домашнем рынке. В американских кинотеатрах фильм заработал лишь 69,1 млн долларов, сообщает Variety.

«В конце концов, у нас глобальный бизнес. Значение имеют мировые сборы, и этот фильм рассчитан на международную аудиторию», — цитирует издание главу дистрибьюторского отдела студии Paramount Меган Коллган.

По последним данным, в минувшие выходные по всему миру картина собрала 196,2 млн долларов, в том числе 123 млн долларов в Китае. Бюджет фильма оценивается в 217 млн долларов.

Напомним, в 2007 году первая часть «Трансформеров» в американском прокате собрала 70,5 млн долларов за первые выходные. По данным СМИ, создатели фильма планируют выпустить ещё как минимум две части франшизы.

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