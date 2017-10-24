АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Транснефть»

АО «Россельхозбанк» успешно завершил размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Транснефть» серии БО-001Р-08 в рамках программы биржевых облигаций №4-00206-А-001Р-02Е от 06 апреля 2016 года. Объём размещённого выпуска облигаций составил 25 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций составляет восемь лет. Оферта по выпуску не предусмотрена.

Книгу заявок открыли утром 12 октября 2017 и закрыли в тот же день в 16:00 по московскому времени. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 8,00% – 8,20% годовых. В результате повышенного спроса на облигации ПАО «Транснефть» со стороны инвесторов диапазон ставки купона снижался три раза. Финальная ставка купона составила 7,90% годовых.

По итогам закрытия книги заявок совокупный спрос на облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в два раза, что позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.