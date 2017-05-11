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Appel может опоздать с презентацией iPhone 8 на пару месяцев

Appelе может опоздать с презентацией iPhone 8 на пару месяцев

Задержка выпуска нового гаджета связана с производством экранов для iPhone.

Американская компания Apple может задержать презентацию нового iPhone 8 на пару месяцев из-за производства экрана для гаджета по новой технологии. Скорее всего, новую модель покупателям представят в конце осени 2017 года, об этом сообщает американский журнал Fortune.

По данным зарубежных СМИ, новый гаджет будет отличаться от предыдущих моделей как дизайном, так и функционалом. Известно, что в этом году Apple может презентовать сразу три новых смартфона — iPhone 8, iPhone 7s и iPhone 7s Plus. Стоимость нового iPhone специалисты оценивают в одну тысячу долларов.

Напомним, ранее в Сети появилось видео с концепцией нового гаджета, представленного только с одной стороны. Задняя часть телефона не была показана в обзоре.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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