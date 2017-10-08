Археологи нашли в Луксоре неизвестную древнеегипетскую гробницу

Египетские археологи нашли ранее неизвестную древнеегипетскую гробницу, вход в которую испорчен временем. Захоронение обнаружили на западном берегу Нила возле города Луксор, сообщают РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Входная дверь повреждена временем, ведутся работы, чтобы расчистить вход и попасть в гробницу для определения её возраста и имени человека, для которого она была построена», — цитирует агентство заявление руководителя отдела по делам памятников древности Луксора Талаата Абдель Азиза.

Ранее примерно в этом же районе учёные нашли гробницу древнеегипетского торговца золотом. Её возраст составляет 3,5 тысячи лет.