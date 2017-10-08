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Археологи нашли в Луксоре ранее неизвестную древнеегипетскую гробницу

Археологи нашли в Луксоре неизвестную древнеегипетскую гробницу

Гробницу обнаружили на западном берегу Нила.

Египетские археологи нашли ранее неизвестную древнеегипетскую гробницу, вход в которую испорчен временем. Захоронение обнаружили на западном берегу Нила возле города Луксор, сообщают РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Входная дверь повреждена временем, ведутся работы, чтобы расчистить вход и попасть в гробницу для определения её возраста и имени человека, для которого она была построена», —  цитирует агентство заявление руководителя отдела по делам памятников древности Луксора Талаата Абдель Азиза.

Ранее примерно в этом же районе учёные нашли гробницу древнеегипетского торговца золотом. Её возраст составляет 3,5 тысячи лет.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: https://ria.ru
Фото: https://ria.ru

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