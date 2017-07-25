Аркадий Дворкович рассказал о переговорах по созданию второго лоукостера в России

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал о перспективах создания второго лоукостера в стране.

«На уровне правительства (разговоры) не идут. Коллеги пока обсуждают эту тему в коммерческом русле», — цитирует ТАСС Дворковича.

Дворкович также рассказал, что бизнес-структуры обращались к нему по этому вопросу. Имена заинтересованных лиц вице-премьер называть отказался.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что в стране на фоне возобновления роста авиаперевозок может появиться еще одна низкобюджетная компания. Переговоры об этом ведутся с Air Asia, Wizz Air и Pegasus, а также с РФПИ.