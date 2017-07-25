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Аркадий Дворкович рассказал о переговорах по созданию второго лоукостера в России

Аркадий Дворкович рассказал о переговорах по созданию второго лоукостера в России

По словам вице-премьера, вопрос «обсуждается в коммерческом русле».

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал о перспективах создания второго лоукостера в стране.

«На уровне правительства (разговоры) не идут. Коллеги пока обсуждают эту тему в коммерческом русле», — цитирует ТАСС Дворковича.

Дворкович также рассказал, что бизнес-структуры обращались к нему по этому вопросу. Имена заинтересованных лиц вице-премьер называть отказался.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что в стране на фоне возобновления роста авиаперевозок может появиться еще одна низкобюджетная компания. Переговоры об этом ведутся с Air Asia, Wizz Air и Pegasus, а также с РФПИ.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://pixabay.com/

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