Артиллеристы в Кузбассе получили самоходные гаубицы

На вооружение Центрального военного округа (ЦВО) по гособоронзаказу поступило несколько десятков самоходных гаубиц «Мста-С».

«Гаубицы усилили артиллерийское соединение, дислоцированное в Кемеровской области, перевооружение которого на новые образцы планируется полностью завершить до конца июля», — сообщили Сибдепо в пресс-службе ЦВО.

«Мста-С» разработана екатеринбургским предприятием «Уралтрансмаш». Гаубица может произвести более восьми выстрелов в минуту. Стреляет на расстояние до 29 километров. Шасси сделано на основе узлов двух танков — Т-72 и Т-80.