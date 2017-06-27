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Артиллеристы в Кузбассе получили самоходные гаубицы

Артиллеристы в Кузбассе получили самоходные гаубицы

Орудие поступило по гособоронзаказу.

На вооружение Центрального военного округа (ЦВО) по гособоронзаказу поступило несколько десятков самоходных гаубиц «Мста-С».

«Гаубицы усилили артиллерийское соединение, дислоцированное в Кемеровской области, перевооружение которого на новые образцы планируется полностью завершить до конца июля», — сообщили Сибдепо в пресс-службе ЦВО.

«Мста-С» разработана екатеринбургским предприятием «Уралтрансмаш». Гаубица может произвести более восьми выстрелов в минуту. Стреляет на расстояние до 29 километров. Шасси сделано на основе узлов двух танков —  Т-72 и Т-80.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://commons.wikimedia.org/

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