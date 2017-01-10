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Астероид размером с 10-этажный дом пролетел в опасной близости от Земли

Астероид размером с 10-этажный дом пролетел в опасной близости от Земли

Учёные из США подсчитали, что в случае столкновения небесного тела с планетой мощность взрыва в несколько раз превысила бы мощность атомного взрыва в Хиросиме.

9 января астероид размером с 10-этажный дом пролетел в опасной близости от Земли. По информации «Газеты.Ru», размеры небесного тела были в пределах от 15 до 34 метров, а его скорость составила 16 км/с.

Как сообщает «Российская газета», учёные из США подсчитали, что в случае столкновения астроида с планетой мощность взрыва в несколько раз превысила бы мощность атомного взрыва в Хиросиме.

Отмечается, что небесное тело получило название 2017 AG13. Оно пролетело мимо Земли в пределах половины расстояния от Луны до нашей планеты и также пересекло орбиту Венеры.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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