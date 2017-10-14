На кадрах астронавты также вращаются вокруг своей оси.

В Сети опубликовали ролик, на котором астронавты NASA показывают, как в невесомости вращается спиннер. В съёмках принимали участие Джозеф Акаба, Рэндольф Джеймс Брезник, Марк Ванде Хей и Паоло Несполи, сообщают РИА Новости.

Астронавты не только крутили популярную игрушку различными способами, но и показывали, как сами могут вращаться вокруг собственной оси.

Напомним, в августе 2017 года японские машиностроители заявили о том, что создали самый долговращающийся спиннер.