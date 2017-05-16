Авиакомпании начали льготные перевозки из Кемерова в Крым

Стоимость билета в одну сторону составляет около 7 тысяч рублей.

С 15 мая семь российских авиакомпаний начали льготные перевозки из 36 городов, в том числе из Кемерова, в Симферополь. Специальный тариф на полёты в Крым будет действовать до 30 ноября.

«Из Кемерова в Симферополь и обратно льготные перевозки выполняют две авиакомпании: «Алроса» и «Уральские авиалинии». Стоимость билета зависит от того, какого числа нужно улететь. Например, полёт на 15 июня будет стоить около 7 тысяч рублей», – рассказали Сибдепо в кассе кемеровского аэропорта.

При этом в «Алросе» пояснили, что цена на билет является фиксированной – 6250 рублей.

«Такая стоимость является актуальной для билетов в Симферополь, а также в обратном направлении. На некоторые рейсы билетов уже нет. Например, на 19 июня осталось всего одно место», – добавил представитель авиакомпании.

На официальном сайте «Уральских авиалиний» сообщается, что цена билета в одну сторону составляет также 6250 рублей.

В аэропорту Новокузнецка отметили, что воздушная гавань «не осуществляет субсидированные перелёты в Крым».

По данным Росавиации, приобрести билет по специальному тарифу смогут только граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребёнка-инвалида, инвалиды с детства II или III группы.