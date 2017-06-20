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Кузбасс

Авиакомпания «Алроса» запустила рейсы из кемеровского аэропорта на юг России

Первый рейс был выполнен 18 июня.

Авиакомпания «Алроса» начала выполнять рейсы из кемеровского международного аэропорта им. А.А. Леонова до городов юга России.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, первый рейс был выполнен 18 июня. Boeing 737-800 улетел из столицы Кузбасса в Сочи. На следующий день самолёт отправился из Кемерова в Симферополь.

«Рейсы обслуживаются на воздушных судах с комфортным шагом кресел для удобства пассажиров, 144 места есть в «экономе» и 12 — в бизнес-классе», — рассказали в администрации региона.

Самолёты из областного центра в Сочи будут летать до 17 сентября по воскресеньям, в Симферополь – до 17 сентября по понедельникам.

В пресс-службе также напомнили, что в 2017 году после многолетнего перерыва был возобновлён рейс из Кемерова до Анапы. Самолёты отправляются с 15 июня еженедельно по четвергам и субботам.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: пресс-служба АКО.

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