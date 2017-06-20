Авиакомпания «Алроса» запустила рейсы из кемеровского аэропорта на юг России

Авиакомпания «Алроса» начала выполнять рейсы из кемеровского международного аэропорта им. А.А. Леонова до городов юга России.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, первый рейс был выполнен 18 июня. Boeing 737-800 улетел из столицы Кузбасса в Сочи. На следующий день самолёт отправился из Кемерова в Симферополь.

«Рейсы обслуживаются на воздушных судах с комфортным шагом кресел для удобства пассажиров, 144 места есть в «экономе» и 12 — в бизнес-классе», — рассказали в администрации региона.

Самолёты из областного центра в Сочи будут летать до 17 сентября по воскресеньям, в Симферополь – до 17 сентября по понедельникам.

В пресс-службе также напомнили, что в 2017 году после многолетнего перерыва был возобновлён рейс из Кемерова до Анапы. Самолёты отправляются с 15 июня еженедельно по четвергам и субботам.