Австралийские учёные назвали самое опасное для человека животное
Сотрудники Университета Мельбурна проанализировали случаи нападения животных в стране за 13 лет.
Учёные из Университета Мельбурна назвали смертельно опасное для человека животное. Для этого исследователи проанализировали данные Австралийского института здравоохранения за 2000-2013 годы, сообщает ABC News.
Речь идёт только о животных, обитающих на Зелёном континенте. По данным статистики, чаще всего за 13 лет на людей нападали лошади. В результате таких атак погибли 74 австралийца. Далее в чёрном списке идут змеи и пчёлы, от укусов которых скончались 27 человек. За тот же период акулы убили 26 людей, а крокодилы — 19.
Фото: Google Images.