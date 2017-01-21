Австралийские учёные назвали самое опасное для человека животное

Речь идёт только о животных, обитающих на Зелёном континенте. По данным статистики, чаще всего за 13 лет на людей нападали лошади. В результате таких атак погибли 74 австралийца. Далее в чёрном списке идут змеи и пчёлы, от укусов которых скончались 27 человек. За тот же период акулы убили 26 людей, а крокодилы — 19.