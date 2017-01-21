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Австралийские учёные назвали самое опасное для человека животное

Сотрудники Университета Мельбурна проанализировали случаи нападения животных в стране за 13 лет.

Учёные из Университета Мельбурна назвали смертельно опасное для человека животное. Для этого исследователи проанализировали данные Австралийского института здравоохранения за 2000-2013 годы, сообщает ABC News.

Речь идёт только о животных, обитающих на Зелёном континенте. По данным статистики, чаще всего за 13 лет на людей нападали лошади. В результате таких атак погибли 74 австралийца. Далее в чёрном списке идут змеи и пчёлы, от укусов которых скончались 27 человек. За тот же период акулы убили 26 людей, а крокодилы — 19.

Текст: Анна Печенегова.
Фото: Google Images.

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