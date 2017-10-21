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Австрийская полиция штурмом взяла магазин, чтобы арестовать девушку-ниндзя

Силовая операция проводилась, чтобы установить личность промоутера.

В Вене отряд полиции ворвался в магазин игрушек, сообщает издание Kronen Zeitung. Полицейские окружили работавшего в магазине промоутера и потребовали снять костюм. Виновницей переполоха стала девушка, проводившая промо-акцию новых наборов серии «Ninjago» от известного производителя блочных конструкторов из Дании.

Причиной столь решительного поведения полицейских стал недавно вступивший в силу австрийский закон запрещающий ношение одежды, закрывающей лицо, включая паранджу, бурку и никаб. Что касается данного инцидента, он завершился благополучно. Полицейские пришли к выводу, что девушка прятала лицо в связи с исполнинием профессиональных обязанностей. И разрешила ей продолжить работу.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Kronen Zeitung

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