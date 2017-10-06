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Кузбасс
Пожар в Kia в кузбасском городе сняли на видео

Пожар в автомобиле Kia в кузбасском городе сняли на видео

В результате возгорания у машины обгорели салон и моторный отсек.

6 октября ночью в Берёзовском на улице Строителей горела машина Kia Cee’d. Пожар снял на видео очевидец. На кадрах ролика видно, что автомобиль полыхал открытым пламенем.

Согласно данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о пожаре поступил спасателям в 03:01. В 03:09 огонь был уже ликвидирован.

«По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации транспортного средства», – пояснили Сибдепо в пресс-службе областного чрезвычайного ведомства.

Напомним, в результате произошедшего у машины обгорели салон и моторный отсек.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: vk.com / Регион-42 Кемерово.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

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