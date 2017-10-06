Пожар в автомобиле Kia в кузбасском городе сняли на видео

В результате возгорания у машины обгорели салон и моторный отсек.

6 октября ночью в Берёзовском на улице Строителей горела машина Kia Cee’d. Пожар снял на видео очевидец. На кадрах ролика видно, что автомобиль полыхал открытым пламенем.

Согласно данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о пожаре поступил спасателям в 03:01. В 03:09 огонь был уже ликвидирован.

«По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации транспортного средства», – пояснили Сибдепо в пресс-службе областного чрезвычайного ведомства.

Напомним, в результате произошедшего у машины обгорели салон и моторный отсек.