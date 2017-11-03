В Кемерове на парковке ТРК девушка за рулём Toyota сбила пенсионерку с ребёнком

По предварительным данным, в аварии виновата 20-летняя автомобилистка.

В Кемерове на парковке ТРК «Лапландия» девушка за рулём Toyota Corolla сбила пенсионерку с ребёнком. ДТП произошло 2 ноября в 13:00.

Как рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса, после аварии 58-летней женщине назначили амбулаторное лечение, а 14-летнему мальчику оказали разовую медпомощь. По предварительным данным, в аварии виновата 20-летняя автомобилистка.

В городской Госавтоинспекции онлайн-журналу пояснили, что водитель Toyota сама доставила пострадавших в травмпункт.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и не пренебрегать дорожными знаками.