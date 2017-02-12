Автобус «Кемерово – Шерегеш» будет заезжать в Новокузнецк

Отправление автобуса от Новокузнецкого автовокзала будет осуществляться по пятницам в 11:35.

В расписание движения автобусов по маршруту «Кемерово – Шерегеш» внесли новый остановочный пункт – Новокузнецкий автовокзал. Отправление автобуса от этой остановки будет осуществляться по пятницам в 11:35.

Как сообщает пресс-служба ГУ «Кузбасспассажиравтотранс», из Шерегеша (м-н «Кукуруза») автобус будет уезжать по воскресеньям в 17:00. В учреждении добавили, что этот рейс будет выполняться также в четверг, 23 февраля, в связи с праздником.

Напомним, маршрут «Кемерово – Шерегеш» запустили в ноябре 2016 года. Обычно автобус доставляет туристов из областного центра в посёлок по пятницам.