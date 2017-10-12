«Автоматная очередь и ОМОН»: в кемеровском спорткомплексе проходят учения

В областном центре начали проводить плановые антитеррористические учения. В настоящее время спецслужбы отрабатывают навыки мастерства в Губернском спортивном комплексе «Кузбасс» на бульваре Строителей, 55.

«В здании проходят учения, горожанам нечего опасаться», — рассказал Сибдепо осведомлённый источник.

Ранее Сибдепо сообщал, что плановые антитеррористические учения будут проходить в областном центре 12 октября с 9:00 до 15:00. В связи с этим на трёх городских улицах ограничат движение.