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«Автоматная очередь и ОМОН»: в кемеровском спорткомплексе проходят учения

«Автоматная очередь и ОМОН»: в кемеровском спорткомплексе проходят учения

Из-за плановых антитеррористических учений на бульваре Строителей ограничили движение.

В областном центре начали проводить плановые антитеррористические учения. В настоящее время спецслужбы отрабатывают навыки мастерства в Губернском спортивном комплексе «Кузбасс» на бульваре Строителей, 55.

«В здании проходят учения, горожанам нечего опасаться», — рассказал Сибдепо осведомлённый источник.

Ранее Сибдепо сообщал, что плановые антитеррористические учения будут проходить в областном центре 12 октября с 9:00 до 15:00. В связи с этим на трёх городских улицах ограничат движение.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://vk.com / «Инцидент Кемерово».

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