Автомобилем «Lada» можно будет управлять через смартфон

Уже в 2018 году автомобили модели Lada Granta, изготавливаемые на «АвтоВАЗе», будут продаваться в комплектации с системой дистанционного управления и мониторинга Lada Connect. Благодаря этой технологии можно будет удаленно (при помощи смартфона или компьютера) запускать двигатель автомобиля, открывать двери, включать фары, отслеживать местонахождение и состояние автомобиля (пробег, уровень топлива, заряд аккумулятора и проч.), сообщают «Ведомости».

Системой Lada Connect будут оснащены машины в комплектации люкс. Для желающих приобрести автомобиль в комплектации стандарт, за эту опцию придется доплатить.

Всего в 2018 году предполагается выпустить до 10 000 автомобилей Granta с Lada Connect. Они будут дороже моделей без этой системы примерно на 10 000 руб.

Систему, похожую на будущую Lada Connect, можно установить и сейчас, однако при покупке её у дилеров это обойдется примерно в 25 000–30 000 руб. плюс абонентская плата.

Для сравнения, сегодня Granta стоит в пределах 390 000 – 559 000 рублей.