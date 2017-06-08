Банк ВТБ открыл аккредитивы для расчётов с китайскими контрагентами

Для расширения возможностей финансирования с Китаем банк ВТБ ввёл новый продукт. ВТБ открыл аккредитивы для расчётов по импортным операциям с китайскими контрагентами.

«Широкая международная сеть группы ВТБ и лидирующие позиции в финансировании торговли в Азии позволяют предоставлять нашим клиентам лучшие финансовые решения и большую защиту при осуществлении расчетов по торговым контрактам», — сказал первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьёв.

Новые возможности банка могут быть интересны финансовым учреждениям, клиенты которых взаимодействуют с китайскими партнёрами. Также ВТБ оптимизирует реализацию импортных закупок.