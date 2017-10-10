Банк ВТБ поддержал кузбасского производителя фильтров для авто

Для ООО «ПК Евроэлемент» установили кредитный лимит в размере 25 млн рублей по ставке 10,6% годовых.

Банк ВТБ в Кемерове установил кредитный лимит в размере 25 млн рублей по ставке 10,6% годовых для ООО «ПК Евроэлемент», которое производит фильтры для авто. Объём выдач на текущий момент составил 11 млн рублей. Полученные средства направили на расширение производственных мощностей.

«Поддержка среднего бизнеса в рамках льготного финансирования для ВТБ является одной из приоритетных программ и тем ресурсом, благодаря которому мы активно продвигаем корпоративное кредитование. Эту программу уже по достоинству оценили предприятия Кузбасса из разных сфер экономики», – прокомментировала руководитель корпоративного филиала банка ВТБ в Кузбассе Анжелика Рогожкина.

По мнению финансового директора ООО «ПК Евроэлемент» Татьяны Белых, установка новых производственных линий позволит увеличить производство на 50%.

По состоянию на 29 сентября 2017 года в Кемеровской области предприятия малого и среднего бизнеса получили гарантийную поддержку Корпорации МСП на сумму 2,8 млрд рублей. Это позволило им привлечь заёмное финансирование в объёме 3,1 млрд рублей.