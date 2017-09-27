Банк ВТБ стал лучшим банком по содействию инициативе «Один пояс — Один путь»

По версии издания Euromoney — Asiamoney New Silk Road Finance Award банк ВТБ является лучшим региональным банком по финансовому сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс — Одни путь». Соответствующая оценка банку была дана в том числе по данным о расчётах в национальных валютах, по торговому финансированию и конверсионным операции.

«Мы активно развиваем сотрудничество с крупнейшими банками Китая и других стран по географии «Пояса и Пути» и достигли значительных результатов по развитию межбанковского взаимодействия, что является основой для реализации крупных проектов. Для ВТБ стратегическое партнерство с финансовыми институтами стран Азии имеет ключевое значение и позволяет постоянно расширять продуктовую линейку банковских услуг для наших клиентов», — отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Герберт Моос.

Данная награда является очередным признанием многолетней и плодотворной работы банка на азиатском направлении. ВТБ играет ключевую роль в построении межбанковской инфраструктуры с крупнейшими банками КНР и других стран азиатского региона.