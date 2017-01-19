Банки попросят ЦБ отменить обязательный перевод бюджетников на карты «Мир»

Крупные российские банки (в частности, Альфа-банк, «Открытие» и Промсвязьбанк) попросят ЦБ не вводить обязательное требования по переводу заработных плат, пенсий и оплаты больничных листов бюджетников на карты «Мир». «Коммерсантъ» сообщает о том, что соответствующее письмо руководители финансовых учреждений подготовили на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Банкиры убеждены, что требование перевести бюджетников на карты «Мир» противоречит антимонопольному законодательству и разрушает сложившуюся платёжную инфраструктуру. Более того, эксперты полагают, что это может вызвать недовольство клиентов.

ЦБ ранее сообщал, что российские банки к 1 января 2018 года должны выдать бюджетникам карты «Мир», куда будет начисляться их заработная плата, пенсии и оплата за больничный.