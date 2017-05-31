Беловчанин поджёг своё авто, чтобы его не арестовали приставы

30 мая в Белове на улице Юбилейная горел ВАЗ-2114. Напомним, что очевидцы запечатлели автопожар на видео и фото.

Как рассказали Сибдепо в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области, возгорание машины произошло, когда пристав оформлял её арест.

«Владелец автомобиля задолжал одному из банков. При составлении акта ареста должнику предложили забрать свои вещи из автомобиля. Пристав сидел на переднем сиденье и оформлял необходимые документы. Когда кузбассовец открыл багажник авто, загорелся салон. Пристав успел покинуть машину. При этом должник скрылся с места происшествия», – пояснил собеседник издания.

Осведомлённый источник сообщил онлайн-журналу, что сигнал о поджоге ВАЗа поступил в полицию от приставов. В настоящее время по данному факту правоохранители проводят проверку.

Напомним, по информации МЧС, предварительной причиной автопожара стало короткое замыкание.