Беловчанина обвинили в гибели двухлетней девочки

34-летнему беловчанину предъявили обвинение в гибели двухлетней девочки. Подробнее о совершённом преступлении рассказали в пресс-службе областного Следственного комитета.

21 января 2017 года злоумышленник присматривал за дочерью сожительницы. В какой-то момент ребёнок начал капризничать. Жителю города это не понравилось, и он ударил девочку по голове. Пострадавшая упала и ударилась лбом о пол.

«Через несколько минут ей стало плохо, она потеряла сознание. Мужчина позвонил сожительнице, вызвал «скорую помощь». Женщина, прибежав домой, попыталась привести дочь в сознание, однако не смогла. Медицинским работникам сожитель пояснил, что девочка запнулась, упала на пол и ударилась головой», — сообщили в пресс-службе.

Вскоре кузбассовец все-таки признался в том, что ударил девочку. Сейчас он арестован. Правоохранители назначили судебную медицинскую экспертизу, во время которой специалисты установят причину ребёнка.

В региональном СУ СК РФ отметили, что погибшая — это третий ребенок сожителей. В отношении 8-летнего сына женщина лишена родительских прав.