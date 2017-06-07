Беловчанка будет выполнять исправительные работы за причинение смерти ребёнку

В Кемеровской области 42-летнюю жительницу Белова обязали в течение года выполнять исправительные работы за причинение смерти по неосторожности трёхлетнему ребёнку. Летом 2016 года в квартире осужденной отключили электричество за неуплату услуг ЖКХ, с того момента она стала пользоваться свечами для освещения жилья в тёмное время суток. В ноябре 2016 года около 18:00 часов она сделала самодельную свечу из хлопчатобумажной ткани, положила её в металлическую чашу с остатками парафиновых свечей и на 10 минут вышла на улицу.

«Она услышала крики людей, что произошёл пожар. Забежав в подъезд, она увидела, что в её квартире настежь открыты двери, из комнаты валит дым. Женщина забежала внутрь и увидела, что в спальне, где стояла самодельная свеча, горит штора, стол, трещат стекла, затем ей неожиданно пламенем обожгло лицо», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В это время в квартиру забежала дочь осужденной. Женщины вытащили на улицу сожителя старшей из них. К этому времени все жильцы других квартир эвакуировались, однако на втором этаже в одной из квартир остался трёхлетний мальчик. Родители погибшего ребёнка оставили его у знакомой, у которой был свой малолетний сын на некоторое время и уехали по делам. Во время пожара женщина схватила обоих детей на руки, но эвакуировать не смогла. Она потеряла сознание и выпала в окно со своим ребёнком на руках. Трёхлетний мальчик погиб из-за отравления окисью углерода.

Суд признал 42-летнюю беловчанку виновной. Кроме года исправительных работ, у неё будут удерживать из заработка 5% в доход государства.