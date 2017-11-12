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Кузбасс
Беловчанка выпала из окна пятого этажа и выжила

Беловчанка выпала из окна пятого этажа и выжила

Пострадавшую с многочисленными травмами доставили в больницу.

В Белове в третьем микрорайоне из окна квартиры на пятом этаже выпала 33-летняя женщина. ЧП произошло 11 ноября около 5:00. Пострадавшую с многочисленными травмами доставили в одну из городских больниц, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

По данным портала, у беловчанки диагностировали перелом поясничного отдела позвоночника, тупую травму живота и другие повреждения. Медики делают всё возможное, чтобы сохранить жизнь пострадавшей.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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