Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в СМИ

Белый дом опубликовал список терактов, которые, по мнению американских властей, были недостаточно освещены в западных СМИ. В документе упоминаются 78 атак, совершённых с сентября 2014 года, сообщает Lenta.ru.

В перечень попали, в том числе и теракты в Орландо, Сан-Бернардино, Париже, Ницце, Брюсселе. По мнению вашингтонской администрации, также недостаточно освещался взрыв на борту российского пассажирского самолёта над Синаем. Тогда в результате трагедии погибли 224 человека.

«Всего два года назад сообщения о каждом из этих терактов постоянно были бы в выпусках новостей. Теперь же они происходят так часто — согласно списку, более одного нападения за две недели, — что телесети не уделяют им такого внимания, как раньше», — цитирует ТАСС одного из представителей Белого дома.

Ранее американский лидер Дональд Трамп во время выступления на базе ВВС США Макдилл заявил, что «крайне бессовестная пресса во многих случаях не сообщает» о действиях террористов по всему миру.

Позже пресс-секретарь президента США Шон Спайсер сказал, что, по мнению Трампа, «журналисты не всегда освещают эти события в той же мере, как и другие».

Спайсер добавил, что пресса уделяет больше внимания политическим протестам внутри США, чем терактам и работе правоохранителей.

Пресс-секретарь Трампа также обвинил американские СМИ в том, что они не уделяют должного внимания работе президента в сфере «создания рабочих мест и развития экономики».