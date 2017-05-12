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Bentley будет использовать в отделке салона искусственную кожу из протеина, грибов и медуз

Bentley будет использовать в отделке салона искусственную кожу из протеина, грибов и медуз

Таким образом компания собирается удовлетворить запросы клиентов-веганов.

Компания Bentley планирует использовать при отделке салонов авто искусственную кожу, созданную из протеина, грибов и медуз. Об этом со ссылкой на Auto Express сообщает «Коммерсантъ».

«Мы не можем продать Bentley, на отделку которого уходит до 20 шкур животных, клиенту-вегану, который не использует материалы животного происхождения, — заявил директор по дизайну Bentley Штефан Зилафф. — Скоро мы представим Bentley с отделкой салона, которая удовлетворит подобную категорию покупателей».

Ожидается, что такое интерьерное решение окажется востребованным у покупателей-веганов. Разработку кожи из протеина, грибов и медуз в компании намерены вести с  привлечением работников заводского подразделения по индивидуализации Mulliner.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://commons.wikimedia.org/

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