Бессмертный полк в Кемерове: место сбора и маршрут шествия

9 мая в Кемерове шествие «Бессмертного полка» начнётся с 12:00. Для желающих принять участие в международной массовой акции в память о солдатах Великой Отечественной войны в столице Кузбасса будет два места сбора: возле РК «Континент» на Советском проспекте, 22 и на площади рядом с кемеровским Драмтеатром.

«В этом году шествие будет проходить по тому же маршруту, что и в прошлом году – по Советскому проспекту. Какой-либо предварительной регистрации для участия в акции не нужно. Также не существует требований к оформлению портретов родных-героев, которые внесли вклад в Великую Победу. Если у кого-то нет возможности сделать транспарант, то можно прийти просто с фотографией или портретом», – рассказала Сибдепо координатор «Бессмертного полка» в Кемерове Татьяна Думенко.

Собеседница издания напомнила, что центр города будет традиционно перекрыт. Поэтому кемеровчанам необходимо выбрать маршрут движения до мест сбора заранее.

Информация о том, где можно сделать транспарант для «Бессмертного полка», опубликована на официальном сайте движения.

Напомним, в прошлом году в Кемерове колонна «Бессмертного полка» насчитывала 16 тысяч человек. В Новокузнецке в акции приняли участие около 13 тысяч человек.

Впервые акция «Бессмертный полк» была проведена в Томске в 2012 году, в 2013 она прошла уже в 120 городах, в 2014 году к параду присоединились 500 городов в семи странах, а в год 70-летия Победы парад впервые прошёл в городах Норвегии и США.