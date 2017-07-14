Beyonce стала самым высокооплачивемым музыкантом 2016 года по версии Billboard

В первую тройку также попали рок-группа Guns N’Roses и Брюс Спрингстин.

Журнал Billboard опубликовал рейтинг музыкантов, заработавших наибольшее количество денег в 2016 году. На первой позиции оказалась Beyonce, заработавшая $62,1 млн. Также в топ-3 попали рок-группа Guns N’Roses ($42,3 млн) и Брюс Спрингстин ($42,4 млн).

Как сообщает RT, в десятку вошли Дрейк, Адель, Coldplay, Джастин Бибер, Люк Брайан, Канье Уэст и Кенни Чесни.

Последнее – 50-ое – место рейтинга заняла группа Pentatonix ($8,2 млн).

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей.