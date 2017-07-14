Новости
Россия и Мир
Beyonce стала самым высокооплачивемым музыкантом 2016 года по версии Billboard

Beyonce стала самым высокооплачивемым музыкантом 2016 года по версии Billboard

В первую тройку также попали рок-группа Guns N’Roses и Брюс Спрингстин.

Журнал Billboard опубликовал рейтинг музыкантов, заработавших наибольшее количество денег в 2016 году. На первой позиции оказалась Beyonce, заработавшая $62,1 млн. Также в топ-3 попали рок-группа Guns N’Roses ($42,3 млн) и Брюс Спрингстин ($42,4 млн).

Как сообщает RT, в десятку вошли Дрейк, Адель, Coldplay, Джастин Бибер, Люк Брайан, Канье Уэст и Кенни Чесни.

Последнее – 50-ое – место рейтинга заняла группа Pentatonix ($8,2 млн).

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://www.flickr.com/

Комментарии

Рекомендуем

Тест

Научная непогода: что вы знаете о капризах стихии?

Проверьте свои знания в викторине о разрушительных силах природы
Ретро

От пустыря до «Парка Чудес»: история кемеровского горсада в фотографиях

Приглашаем вас на прогулку протяженностью в 91 год!
Фоторепортажи

«Вершина лета» в «Томской писанице»: как кузбассовцы отметили ночь на Ивана Купалу

Плетение венков, костёр и пиротехническое шоу - было жарко!
Автодепо

Слоупок или гуру ПДД: тест на знание новых правил перевозки детей

Проверь, как ты знаешь обновлённые правила перевозки детей

Сегодня в Кемерове

Популярное