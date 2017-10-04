Новости
Кузбасс
Без вести пропавшую 14-летнюю новокузнечанку нашли

Без вести пропавшую 14-летнюю новокузнечанку нашли

Девочка отсутствовала дома два дня.

В среду, 4 октября, в Кузбассе найдена без вести пропавшая 14-летняя школьница из Новокузнецка. Около 17:00 в Новоильинском районе южная столицы области подростка заметила родная бабушка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Женщина незамедлительно сообщила правоохранителям местоположение внучки. Сотрудники полиции передали подростка родителям. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, школьница из Новокузнецка пропала 2 октября, она не вернулась домой после уроков. В полицию обратилась мать девочки. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия. В них принимали участие полицейские, представители поисковых отрядов и неравнодушные жители города.

Текст: Карина Миллер.
Фото: vk.com / Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" Кузбасс.

Комментарии

Рекомендуем

Цена недели

Сколько в Кемерове стоит подготовить ребёнка к ЕГЭ

Сравниваем стоимость курсов по русскому языку и математике
Чтиво

Как заработать на любви к стратегиям. Форекс или вызов самому себе

Довольный клиент поделился впечатлениями о форексе и своём заработке
Опрос

Идеальная остановка в Кузбассе: какая она?

Голосуйте за "правильную" остановку
Фоторепортажи

У кого больше? Чемпионат по бодибилдингу в Кемерове

Мышцы и загар - что может быть красивее?

Сегодня в Кемерове

Популярное