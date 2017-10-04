Без вести пропавшую 14-летнюю новокузнечанку нашли

В среду, 4 октября, в Кузбассе найдена без вести пропавшая 14-летняя школьница из Новокузнецка. Около 17:00 в Новоильинском районе южная столицы области подростка заметила родная бабушка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Женщина незамедлительно сообщила правоохранителям местоположение внучки. Сотрудники полиции передали подростка родителям. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, школьница из Новокузнецка пропала 2 октября, она не вернулась домой после уроков. В полицию обратилась мать девочки. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия. В них принимали участие полицейские, представители поисковых отрядов и неравнодушные жители города.