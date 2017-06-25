Безработный ветеран посещал американский Диснейленд 2 000 дней подряд

Житель США Джефф Рейтц 2 000 дней подряд посещал Диснейленд и катался на аттракционах. В 2012 году он остался без работы и, чтобы хоть чем-нибудь заняться, начал ходить в парк.

44-летний ветеран военно-воздушных сил планировал остановиться через год, но не смог этого сделать.

«Мне всё ещё весело. Это единственная причина, по которой я всё ещё это делаю. Дело не в рекорде, просто мне нравится ощущать волшебство парка», – цитирует Джеффа Рейтца TJ.

Со временем мужчина всё же нашёл постоянную дневную работу, но все равно приходит в Диснейленд по вечерам.

Он катался на некоторых аттракционах десятки раз, но они не перестают ему нравиться. Больше всего Джефф любит горки Matterhorn Bobsleds и с нетерпением ждёт открытия новых.

Директор Диснейленда Джон МакКлинток отметил, что не знает никого, кроме Джеффа, кто мог бы ходить в парк с таким постоянством.