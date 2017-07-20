«Билайн» запустил интернет-платформу, которая основана на «предсказательном» интернете

Контент новой платформы напрямую зависит от интересов пользователя и строится на анализе его активности в сети.

«Билайн» запустил интернет-платформу Veon. Продукт состоит из четырёх частей: контента (новостей, музыки, видео), мессенджера c возможностью совершать голосовые вызовы, маркетплейса с партнёрскими предложениями и личного кабинета абонента.

Платформу могут установить абоненты всех операторов, которые владеют смартфонами на операционных системах Android. Через некоторое время продукт будет доступен и владельцам iOS.

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Для клиентов «Билайн» трафик внутри приложения не расходуется, а значит весь функционал Veon будет доступен абонентам «Билайн» всегда и в полном объёме.

Основная идея продукта – собрать в одном месте самые востребованные сервисы, чтобы не приходилось переходить из приложения в приложение, искать нужную информацию. Veon – платформа для удобного, простого, а для абонентов «Билайн», ещё и бесплатного общения с цифровым миром.

«Платформа сочетает в себе удобство телекоммуникационных услуг и многообразие развлечений и общения в мире digital. Это очередной шаг в развитии концепции мобильности, уже сегодня открывающий россиянам новый пользовательский опыт в интернете. При этом, как и любая другая цифровая платформа, Veon будет непрерывно развиваться, становиться ещё лучше, проще и удобнее для каждого своего пользователя», – отметил генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Шелль Мортен Йонсен.

В дополнение к привычному мессенджеру Veon предлагает пользователям персонализированные предложения от партнёров.

«Мы стремимся сделать всё, чтобы пользователь мог получать интересные для себя предложения от компаний: Lamoda, BurgerKing, Skyeng, Madrobots. Cписок локальных партнёров в России будет дополняться вместе с развитием платформы», – озвучили на пресс-конференции представители компании.

Предложениями могут быть скидки, cashback, расширенные промо-периоды и так далее.

Стоит отметить, что эти предложения показываются не массово, а отображаются в ленте релевантным способом и постепенно. Многофункциональная платформа призвана освободить время пользователя, предлагая ему только интересный контент и сервисы. Платформа доступна для бесплатного скачивания в Google Play и скоро появится в App Store. Подробнее с ней можно ознакомиться на официальном сайте.