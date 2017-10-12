Ближайшие выходные в Кузбассе будут тёплыми

Синоптики кемеровского Гидрометцентра дали предварительный прогноз погоды на ближайшие выходные – погода будет тёплой с переменной облачностью. Местами в области ожидаются небольшие дожди.

В пятницу, 13 октября, днём температура воздуха поднимется до +7°С, а ночью опустится до -3°С, местами до -8°С. Осадков не ожидается, а ветер будет северным умеренным.

«Выходные дни на этой неделе будут с достаточно комфортными температурами, мы попадаем в теплый сектор южного циклона», — рассказали в пресс-службе кемеровского Гидрометцентра.

В субботу, 14 октября, в светлое время суток в регионе воздух прогреется до +5,+10°С. Ветер будет юго-восточным умеренным, осадков так же не ожидается. В ночь столбик термометра понизится до -4,+1°С.

В воскресенье, 15 октября, будет так же преимущественно без осадков. Днём столбик термометра остановится на отметках от +8 до +13°С, а ночью -1,+4°С.

С понедельника, 16 октября, Кузбасс окажется пот воздействием Атлантического циклона. Ветер сменит направление и будет усиливаться. Температурный режим останется в тех же пределах, что и на выходных.