Бойцы из Сибири сразятся за Кубок Кузбасса по ММА

1 декабря в спортивно-развлекательном комплексе «Арена» сильнейшие спортсмены региона и соседних областей сразятся за Кубок Кузбасса по ММА. На ринге встретятся бойцы из Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, Мариинска, Юрги, Томска и Барнаула. В каждой из восьми весовых категорий выступят по 4 человека.

«Так как это уже финал, участвовать будут самые сильные спортсмены, — рассказал Сибдепо руководитель областной Федерации ММА Денис Тоут. — Они прошли очень серьезный отбор: на первом этапе участвовало около 200 человек».

Кубок Кузбасса по ММА проходит уже в пятый раз. Однако в этом году впервые в турнире будут участвовать и юниоры с 12 лет. Правила их боёв будут сильно ограничены и будут напоминать правила борьбы.

Отметим, стоимость билетов составляет от 300 до 1 000 рублей.

Посмотреть как проходили соревнования в прошлом году можно в нашем фоторепортаже.