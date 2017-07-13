Бойцы Росгвардии разыскали в Новокузнецке мужчину, сбежавшего из психбольницы в Калтане

Обессиленный и напуганный беглец прятался от прохожих в зарослях деревьев.

Бойцы Росгвардии разыскали 48-летнего мужчину, сбежавшего из психиатрической больницы в Калтане.

Ранее экипажи ведомства получили информацию о том, что из медучреждения сбежал пациент, который нуждается в помощи врачей.

Беглеца нашли в южной столице Кузбасса во дворе дома на улице Климасенко. Обессиленный и напуганный мужчина прятался в зарослях деревьев. Кузбассовец не смог рассказать, почему сбежал из больницы и как оказался в Новокузнецке.

«Мужчина странствовал два дня, разыскали его 12 июля, — сообщили Сибдепо в пресс-службе регионального управления Росгвардии. – Никому из людей он вреда не причинил. Сам не пострадал».

Жителя региона доставили обратно в медучреждение.