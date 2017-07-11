Более 11 тыс кв. м нового асфальта уложат на кемеровской улице

Рабочие уже приступили к ремонту дорожного полотна по улице Спортивной.

Во вторник, 11 июля, в Кемерове дорожные рабочие приступили к ремонту проезжей части по улице Спортивной. В рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» специалисты уложат более 11 тысяч квадратных метров нового асфальта.

«Подрядная организация уже приступила к профилированию проезжей части дороги с помощью фрезеровальной машины. Затем здесь уложат новые выравнивающий и верхний слои на участке от улицы Соборная до улицы Суховская», — сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

Напомним, Кузбасс включён в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». В рамках реализации проекта, в нашем регионе отремонтируют 61,3 км проезжей части. В данный момент дорожники ведут работы на 42,3 км городских магистралей.