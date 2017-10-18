Более 300 артистов примут участие в открытии бульвара Строителей

В Кемерове на открытии обновлённого бульвара Строителей выступят более 300 артистов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Торжественное мероприятие пройдёт 20 октября в 16:30.

На бульваре будет организовано 30 активных площадок. Для кемеровчан и гостей областной столицы будут работать, например, спортивные площадки, где желающие смогут заняться фитнесом или сдать нормативы ГТО. Кроме того, гости праздника увидят экспозицию «Вчера, сегодня, завтра». Она будет состоять из уникальных фотографий бульвара Строителей в разные годы.

«На главной сцене пройдёт концерт с участием городских коллективов. Молодёжь ждёт чемпионат профессий, перфоманс от студентов КемГИК, ярмарка студенческих организаций КузГТУ, площадка здоровья, подготовленная студентами медакадемии», — поделились в мэрии.

Для людей старшего поколения будет подготовлена танцевальная площадка, также выступление творческих коллективов ветеранов «Мой город – моя гордость». Кроме того, их ждёт фестиваль скандинавской ходьбы «Будь здоров, ветеран!».

Организаторы праздника запланировали выставку картин самодеятельных художников «Души и сердца вдохновенье». А любителей литературы ждут авторские книги «Люби свой край и воспевай», авторами которых стали представители ветеранского движения.