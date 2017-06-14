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Более 800 подростков из Кузбасса войдут в трудовой отряд СУЭК

Более 800 подростков из Кузбасса войдут в трудовой отряд СУЭК

Движение трудотрядовцев действует в регионе уже пятый год.

Более 800 подростков из Кузбасса войдут в трудовой отряд СУЭК. Об этом стало известно во время подписания соглашения между департаментом молодёжной политики и спорта администрации региона и фондом «СУЭК-Регионам» о сотрудничестве и совместной деятельности по созданию и финансированию подростковых трудотрядов в летний период.

«Трудовой отряд СУЭК в Кузбассе – это яркий пример государственно-частного партнёрства. Совместно с командой губернатора Кемеровской области мы сумели создать самый многочисленный отряд в регионах присутствия‎ компании», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» Петр Пинтусов.

Движение трудотрядовцев действует в Кузбассе уже пятый год. В этом году трудотряд СУЭК будет работать в Ленинске-Кузнецком, Киселёвске, Полысаеве, а также в Прокопьевском районе. За свой труд подростки получат зарплату, размер которой может составить более 9 тысяч рублей.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: пресс-служба СУЭК.

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