Более миллиона автомобилей Mercedes отзовут по всему миру

Речь идёт о машинах классов A, B, C, E, а также CLA, GLA и GLC-классов, выпускаемых с 2012-го по нынешний год.

Компания Mercedes отзовёт более одного миллиона автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности. Из-за дефекта несколько водителей получили незначительные ссадины и ушибы. ТАСС пишет, что смертельных случаев зафиксировано не было.

По данным «Ведомостей», около 400 тысяч машин отзовут в Великобритании, ещё 495 тысяч – в США, не менее 76 тысяч – в Канаде, и несколько сотен тысяч – в Германии. Речь идёт об авто классов A, B, C, E, а также CLA, GLA и GLC-классов, выпускаемых с 2012-го по нынешний год.

Ранее эксперты компании-производителя выяснили, что из-за неполадки подушки безопасности могут раскрываться в машинах по ошибке.