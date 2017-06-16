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Более половины россиян поддержали идею сделать День отца официальным праздником

Более половины россиян поддержали идею сделать День отца официальным праздником

Против этой затеи оказались 34% опрошенных.

Большинство россиян (62%) выступили за то, чтобы День отца сделали официальным праздником. Об этом со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ сообщает «РИА Новости».

37% респондентов полностью согласны с тем, что День отца нужно утвердить как официальный праздник, еще 25% опрошенных «скорее согласны» с этой затеей. Против выступили 36% респондентов.

Для 30% россиян не имеет значения, когда отмечать День отца. 16% считают, что праздновать нужно в третье воскресенье июня, как в большинстве стран мира. Еще столько же респондентов предлагают делать это в последнее воскресенье октября, дате, приближенной ко Дню рождения князя Дмитрия Донского.

Большинство опрошенных считают, что в такие праздники, как День отца, День матери и День семьи, любви и верности люди задумываются о семейных ценностях. В эти даты можно выразить благодарность своим родным за заботу.

«Продвижение семейных ценностей, формирование на этапе социализации у молодежи ролевой модели ответственного родительства (в том числе «ответственного отцовства») – важные задачи, решение которых позволит обеспечить гармоничное воспитание подрастающего поколения. Традиция празднования Дня отца (независимо от того, признан этот праздник официально или нет) способствует акцентированию внимания на особом влиянии, оказываемом отцами на процесс становления личности, повышению их социального статуса в обществе», — сообщила директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова.

Опрос был проведен 10-11 июня. В нём участвовали 1,2 тысячи респондентов.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: http://2017god.com/

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