Более пяти тысяч кузбассовцев остались без водительских прав из-за долгов

Чаще всего приставы ограничивают в специальном праве должников по алиментам и любителей езды в нетрезвом виде.

В 2016 году более пяти тысяч кузбассовцев лишили водительских прав из-за долгов. Как рассказал журналистам на пресс-конференции руководитель УФССП России по Кемеровской области Дмитрий Ткаченко, ограничение в спецправе распространяется на управление автомобилем, спецтехникой, снегоходами, квадроциклами, тракторами, катерами и другими транспортными средствами.

«Эта мера очень действенная. Чаще всего мы ограничиваем в специальном праве должников по алиментам и так называемых «пьяных» водителей. Мы выносим поставление об ограничении в специальном праве, направляем его в ГИБДД, Ростехнадзор или ГИМС», – добавил Дмитрий Ткаченко.

Если ограниченного в спецправе должника остановит сотрудник ГИБДД, то нарушителю может грозить арест или обязательные работы.

Главный судебный пристав региона отметил, что за год в Кузбассе значительно меньше стали поступать на исполнение штрафы ГИБДД.

«В 2016 году мы на 98,8 тысяч меньше возбудили исполнительных производств по штрафам ГИБДД, чем в годом ранее. Это результат того, что с января 2016 года водили могут оплачивать штрафы с 50-процентной скидкой. Тем самым нагрузка на службу судебных приставов снизилась», – сказал Дмитрий Ткаченко.

О том, как получить скидку при оплате штрафов ГИБДД, читайте в материале Сибдепо «Как платить в два раза меньше за нарушения ПДД».