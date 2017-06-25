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Более сотни новокузнецких выпускников получат медали за отличную учёбу

Более сотни новокузнецких выпускников получат медали за отличную учёбу

Администрация Новокузнецка назвала число золотых и серебряных медалистов в 2017 году.

Администрация Новокузнецка подвела итоги учебного года. За отличную учёбу и высокие баллы на ЕГЭ выпускников наградят медалями.

По итогам прошедшего учебного года 123 выпускника в Новокузнецке получат золотые и серебряные медали. 29 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов.

«Им вручат символические статуэтки в форме крыльев, которые сохранят память  об одном из важных событий в жизни. Особые слова признательности за выполненный родительский долг прозвучат в адрес отцов и матерей выпускников, вложивших немало сил в развитие своих детей  и поддержку их начинаний», – отметили в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Медалями выпускников наградят 27 июня на торжественном мероприятии «Родительский бал».

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Google Images.

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