Болельщики новокузнецкого «Металлурга» поддержат команду на матче в Кургане

Фанаты «сталеваров» из южной столицы Кузбасса организовали свой первый выезд на гостевой матч сезона 2017/18.

29 сентября новокузнецкий «Металлург» в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги проведёт выездной матч против действующего бронзового призёра турнира – «Зауралья». Игра состоится в Кургане. Болельщики из южной столицы Кузбасса организовали свой первый выезд на гостевой матч сезона 2017/18.

«Отправиться на выездной матч «Металлурга» против «Зауралья» мог любой любитель хоккея Новокузнецка. Накануне вечером московским поездом в Курган, чтобы поддержать свою любимую команду, отправились 18 наших болельщиков», – рассказали в пресс-службе клуба.

Ранее Сибдепо сообщал, что «Металлург» завершил первую серию домашних игр в ВХЛ с тремя победами.