Болельщики смогут задать вопросы хоккеистам новокузнецкого «Металлурга»

3 октября в 19:00 на арене «Кузнецких Металлургов» в Новокузнецке пройдёт встреча хоккейной команды «Металлург» с болельщиками. Прийти на встречу и задать вопросы могут все желающие – вход свободный (через четвёртый и пятый сектор).

«На встрече будут присутствовать руководство клуба, тренеры и хоккеисты. Кроме этого, чтобы у болельщиков «Металлурга» в дальнейшем было еще больше информации о текущем выступлении команды в чемпионате ВХЛ, причинах и предпосылках демонстрируемых результатов, изменениях в составе, планируется после каждой серии игр (и выездной, и домашней) проводить пресс-конференции для местных СМИ с главным тренером и генеральным менеджером «Металлурга», — отметил пресс-службы команды Игорь Ивашин.

В дальнейшем накануне подобных встреч, все болельщики смогут написать вопросы для участников пресс-конференции в специальной теме в официальном сообществе «Металлурга» во «ВКонтакте».

Напомним, сегодня состоится заключительный матч выездной серии. Новокузнечане сыграют против своего бывшего фарм-клуба «Зауралье».