Божену Рынску порадовала новость о гибели журналистов в авиакатастрофе Ту-154

Светский обозреватель и журналист Божена Рынска выразила на своей странице в Facebook радость по поводу гибели журналистов НТВ. По её мнению, лучше бы погиб весь борт НТВ, чем музыканты из ансамбля Александрова.

«Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?», – написала Рынска в популярной соцсети (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сибдепо).

Напомним, самолёт Минобороны вылетел из сочинского аэропорта в Сирию утром в воскресенье 25 декабря. Спустя несколько минут он пропал с радаров. Затем обломки самолёта нашли в Чёрном море. В настоящее время возле берегов Сочи уже нашли несколько тел погибших. На борту самолёта находились 92 человека, все они погибли, в том числе съёмочная группа телеканала НТВ – корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.