Бригада шахты «Талдинская-Западная 1» добыла трёхмиллионную тонну угля

Ожидается, что в октябре трёхмиллионную отметку преодолеет еще один очистной коллектив АО «СУЭК-Кузбасс».

Очистная бригада Героя Кузбасса Владимира Березовского шахты «Талдинская-Западная 1» АО «СУЭК-Кузбасс» добыла 3 млн т угля с начала года. Этот коллектив стал вторым в СУЭК, достигшим такого рубежа добычи.

Как рассказали в пресс-службе компании, очистная бригада работает в лаве №66-08 с вынимаемой мощностью пласта 4,5 м. Это второй очистной забой бригады в 2017 году. Первым стала лава № 66-07. Его отработали за четыре месяца. Тогда объём добычи достиг 2 452 тыс. т. Следующую лаву с запасами угля в 2,6 млн т ввели в эксплуатацию в сентябре, и из неё уже выдали на-гора более 560 тыс. т.

Ожидается, что в октябре трёхмиллионную отметку преодолеет еще один очистной коллектив компании – бригада Анатолия Кайгородова шахты имени В.Д. Ялевского.

Напомним, безусловным лидером СУЭК и всей угольной отрасли страны является бригада Евгения Косьмина также шахты имени В.Д. Ялевского. На счету коллектива 5,3 млн т добытого угля. Это уже превышает российский рекорд годовой добычи в 4,8 млн т, установленный этим же коллективом в 2016 году.