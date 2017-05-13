Британец сочинил рэп про лысого кота на русском и снял про это видео

Ролик о безмерной любви к лысым котам он опубликовал на YouTube-канале.

Пользователь YouTube под ником Nena Vaskina сочинил рэп про лысого кота на русском языке. Исполнение песни, в которой он признаётся в любви к котам без шерсти, он снял на видео.

Ролик англичанин выложил на свой YouTube-канал, пишет «Медуза».

«Йоу, йоу, йоу! Москва, 2017… Мне кажется, лысый кот есть смысл жизни. Со своим лысым котом буду успешен во всём. Если ты против, то тогда ты принадлежишь в дурдом», – поёт мужчина в ролике.

Исполнитель оригинального рэпа не раскрывает своего настоящего имени. Однако по комментариям в интернете можно предположить, что автор песни родился и вырос в Великобритании и США, но провёл три месяца в России, отмечает издание. Ему нравится русский менталитет, а также он выучил русский и женился на россиянке.

Несмотря на слова о симпатии к лысым кошкам в песне, на канале Nena Vaskina есть видео с «меховыми кошками».