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Британец записал новую песню в стиле регги про лысого кота

В новой композиции Nena Vaskina продолжает рассказывать о безмерной любви к животному.

Житель Великобритании, использующий в Сети ник Nena Vaskina опубликовал на своём канале в YouTube вторую песню про лысого кота. Мужчина снова спел на русском языке о любви к животному, но на этот раз в стиле регги.

«Вырос я всю жизнь без сфинкса. Ох какая жизнь пуста, но к великой счастью я встретил лысого кота. Вот любовь произошла с самого первого взгляда. Я думал, что наконец-то удача ко мне пришла», — поёт британец (авторский стиль речи сохранён — прим. Сибдепо).

Исполнитель песни до сих пор скрывает своё настоящее имя. На момент публикации заметки второй ролик посмотрели более 1 200 раз.

Напомним, ранее житель Великобритании прочитал рэп про лысого кота, после чего о его любви к животному узнал весь мир.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: http://youtube.com / Nena Vaskina.
Фото: http://youtube.com / Nena Vaskina.

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