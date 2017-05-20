Учёные назвали самую вредную для психики соцсеть

Instagram назвали самой вредной для психики социальной сетью. Члены Британского Королевского общества здравоохранения (RSPH) сообщили об этом по итогам опроса 1,5 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет, передаёт Lenta.ru.

Респондентов просили рассказать, какие популярные приложения оказывают наиболее негативное влияние на психику. Самым вредным сервисом для здоровья оказался Instagram. Далее в рейтинге расположились Facebook и Snapchat.

Итоги опроса также показали, какие платформы, напротив, оказывают благоприятное влияние на пользователей. Первое место занял YouTube, второе — Twitter.

Исполнительный директор RSPH Ширли Крамер заявила, что Instagram и Snapchat специализируются на публикации изображений и что некоторые из них могут вызывать у молодых людей чувство тревоги и собственной неполноценности.